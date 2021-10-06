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Filipinler galvalum ithalatına yönelik koruma önlemi soruşturmasını sonlandırdı

Çarşamba, 06 Ekim 2021 13:41:52 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Filipinler Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, galvalum sac, rulo ve şerit ürünlerin ithalatına yönelik koruma önlemi soruşturmasını sonlandırdığını açıkladı.

Yerli yassı çelik üreticisi Sonic Steel Industries’in başvurusu üzerine geçtiğimiz yıl 15 Haziran tarihinde başlatılan soruşturma, 2014-2018 yılları arasındaki dönemi kapsıyordu.

Koruma önlemi soruşturmasına tabi olan ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7210.61.11, 7210.61.91, 7210.61.99, 7210.69.11, 7210.69.91, 7210.69.99, 7212.50.19, 7212.50.23, 7212.50.24, 7212.50.29, 7212.50.93, 7212.50.94 ve 7212.50.99 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Güneydoğu Asya  Filipinler  |  benzer haberler »


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