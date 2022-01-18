Ferronikeldeki ithalat vergisinin kaldırılması, paslanmaz çeliktekinin ise artırılması isteniyor

Salı, 18 Ocak 2022 11:35:26 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FICCI), 1 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek 2022-2023 mali yılı bütçe görüşmeleri öncesinde ferronikel ithalatına uygulanan verginin kaldırılmasını ve paslanmaz çelik ithalatına uygulanan verginin ise artırılmasını talep etti.

Ferronikel ithalatına uygulanan %2,5 oranındaki verginin kaldırılmasını ve paslanmaz çeliğe uygulanan %7,5 oranındaki verginin %12,5’e çıkarılmasını isteyen FICCI, paslanmaz çelik üretiminde kullanılan en önemli hammaddenin ferronikel olduğunu ve saf nikelin oldukça pahalı olmasına bağlı olarak sektörün nikel ihtiyacını ferronikel ile paslanmaz hurda aracılığıyla karşıladığını belirtti.

Ülkede yeterli nikel cevheri kaynağı olmaması sebebiyle yerel paslanmaz çelik üreticileri ihtiyaçlarını Japonya, Güney Kore ve Yunanistan gibi ülkelerden yapılan ithalat ile karşılıyor.

Hindistan, ASEAN ile imzalanan serbest ticaret anlaşması ve Hindistan-Japonya Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması kapsamında, Endonezya ile Japonya’dan ithal ferronikele vergi uygulamıyor.