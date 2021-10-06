Ferrexpo’nun demir cevheri üretimi Ocak-Eylül döneminde %3 arttı

Ukrayna’nın demir cevheri varlıklarıyla ilgilenen İsviçre merkezli demir cevheri üreticisi Ferrexpo, bu yılın üçüncü çeyreğine ve ilk dokuz ayına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.
Üçüncü çeyrekte, Ferrexpo’nun demir cevheri üretimi yıllık %6 artış ve çeyreklik bazda %9 düşüşle 2,68 milyon mt seviyesinde yer alırken, şirketin pelet üretimi bir önceki çeyreklerde peletleme hattındaki yenileme çalışmalarının tamamlanması sonucu güçlenen üretim performansı sayesinde çeyreklik bazda %9 düşüş ve yıllık %2 artışla 2,59 milyon mt oldu. Söz konusu dönemde, şirketin %65 tenörlü demir cevherinden pelet üretimi yıllık %5 ve bir önceki çeyreğe kıyasla %13 düşüşle 2,40 milyon mt seviyesinde yer aldı. Şirketin dördüncü peletleme hattı yenileme çalışmaları Eylül ayında tamamlandı.
Yılın ilk dokuz ayında şirketin demir cevheri üretimi yıllık %3 artışla 8,39 milyon mt seviyesinde yer alırken, pelet üretimi yıllık %0,3 artışla 8,16 milyon mt oldu. Söz konusu dönemde Ferrexpo’nun %65 tenörlü demir cevherinden pelet üretimi yıllık %0,3 artışla 7,83 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Ferrexpo, doğrudan indirgenmiş %67 tenörlü demir cevherinden pelet üretiminin, toplam pelet üretiminin %8’ine yükseldiğini belirtti.
Şirket ayrıca, konsantre projesine yaptığı son yatırımlarına bağlı olarak, üçüncü çeyrekte satışa yönelik 85.000 mt ek yüksek kaliteli konsantre üretimi gerçekleştirdi.