Federacciai: İtalyan hükümetinin elektrik fiyatlarındaki artışa karşı desteği yetersiz kalıyor

Pazartesi, 24 Ocak 2022 14:49:57 (GMT+3) | Brescia

İtalyan çelik üreticileri birliği Federacciai ve diğer sektör birlikleri İtalyan hükümeti tarafından tasarlanan önlemelerin enerji fiyatlarında benzeri görülmemiş artışlarla mücadele etmek konusunda yetersiz kaldığını belirtiyor.

Federacciai Başkanı Alessandro Banzato, “Bugün geldiğimiz noktada hükümetin önlemlerinin büyük ölçüde yetersiz kaldığı görüyoruz, umuyoruz ki bu önlemler sadece daha yapısal diğer müdahalelerin başlangıcıdır. Bizim için hayati öneme sahip elektrik ve gaz fiyatlarının kontrol altına alınması için yetersiz kalan kısa vadeli müdahaleler değil gerçek sanayi politikası önlemleri getirilmesini bekliyoruz,” şeklinde konuştu.

İtalya döküm sanayi birliği Assofond Başkanı Fabio Zanardi de elektrik fiyatlarındaki artışa en baştan dur denmesi gerektiğini, hemen müdahale edilmezse kısa vadede ülkedeki tüm imalat sanayinin risk altında olduğunu ifade etti.