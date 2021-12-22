﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Federacciai: Doğal gaz ve enerji fiyatlarındaki artışlar toparlanmayı tehdit ediyor

Çarşamba, 22 Aralık 2021 16:57:31 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalyan çelik üreticileri birliği Federacciai’nin Başkanı Alessandro Banzato, enerji ve doğal gaz fiyatlarındaki artışlarla ilgili olarak, İtalya ve Avrupa çelik piyasalarındaki durum için “Çok kritik, öyle ki birçok şirket kapanma riskiyle karşı karşıya,” şeklinde yorum yaptı. Banzato, “Sadece halk için değil aynı zamanda bütün işletmeler için de sürdürülemez seviyelere gelen enerji maliyetlerini azaltmak için hemen müdahale etmezsek, birçok şirket faaliyetlerini durdurmak zorunda kalacak ve istediğimiz toparlanmayı kaydedemeyeceğiz,” diye ekledi.

Federacciai Başkanı “Bugün Bakan Matteo Salvini’nin de bahsettiği üzere, sorun tüm İtalyanları, özellikle bizim gibi yoğun bir şekilde enerji tüketen, ulusal üretimin temelinde yer alan ve tarihsel olarak ülke ekonomisinin önemli bir parçasını oluşturan şirketleri ilgilendiriyor,” dedi. 

Dün, Yamal-Avrupa boru hattında Rusya’dan Almanya’ya gaz akışının azaldığı haberi nedeniyle, gaz fiyatları 160 € megavat saatin üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Öte yandan, Avrupa’da vadeli doğal gaz fiyatları bin metreküp başına 2.000 ABD doları seviyesini aştı.


Etiketler: İtalya  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

17 Ara

İtalya’nın ham çelik üretimi Kasım ayında artış gösterdi
16 Ara

Avrupa Komisyonu, Acciai Speciali Terni’nin Arvedi’ye satılmasını onayladı
14 Ara

Acciaierie d’Italia 2025 yılına kadar 8 milyon mt ham çelik üretecek
01 Ara

JSW Steel Italy, Rete Ferroviaria Italiana’dan iki sipariş aldı
01 Ara

Acciaierie d’Italia 4 No’lu yüksek fırınında üretimi durdurdu