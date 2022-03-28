Fangda Steel Group Anyang Steel’in hisse ihalesine katılmayı planlıyor

Pazartesi, 28 Mart 2022 11:09:49 (GMT+3) | Şanghay

Jiangxi eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Fangda Steel Group Co., Henan eyaleti merkezli Anyang Iron and Steel’in hisse ihalesine katılmayı planladığını bildirdi.

Anyang Steel’in %80 hissesi 11 milyar RMB (1,7 milyar $) karşılığında yeni sahibine devredilecek ve ödeme tek seferde yapılacak. Öte yandan alıcının büyük ölçekli bir grup şirketi olması, ham çelik üretiminin geçtiğimiz yıl 10 milyon mt seviyesini geçmiş olması, mali konumunun iyi bir seviyede yer alması, ödemelerini yapabilecek durumda olması ve toplam varlıklarının değerinin 50 milyar RMB (7,8 milyar $) seviyesinin altına inmemesi bekleniyor. Ayrıca konsolide faaliyet gelirinin en az 50 milyar RMB (7,8 milyar $) seviyesinde yer almasının ve net kârının artıda olmasının alıcıdan istenen şartlar arasında olduğu belirtiliyor.