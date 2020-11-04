Evraz’ın vanadyum nihai ürün satışları üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe kıyasla %13,4 arttı

Çarşamba, 04 Kasım 2020 15:51:20 (GMT+3) | İstanbul

Bu yılın üçüncü çeyreğinde, Rus madenci ve çelik üreticisi ve aynı zamanda dünyanın en büyük vanadyum ürünler üreticisi Evraz’ın vanadyum nihai ürün satışları arttı. Bu durum şirketin çelik üretim kapasitesini artırmasının ve otomotiv sektöründeki bazı gelişmelerin bir sonucu oldu. Üreticinin bölgesel satışları ve ürün gamı da değişiklik gösterdi.

Dolayısıyla, Evraz’ın üçüncü çeyrekte vanadyum nihai ürün satışları önceki çeyreğe kıyasla %13,4 artarak 2,78 milyon mt seviyesinde yer aldı. Fakat vanadyum cürufu satışları çeyreklik bazda %19,6 düşerek 1,61 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Sonuç olarak, bu yılın ilk dokuz ayında Evraz yıllık bazda %10,4 düşüşle 8,4 milyon mt vanadyum nihai ürün ve yıllık bazda %3,6 düşüşle 4,37 milyon mt vanadyum cürufu satışı gerçekleştirdi.