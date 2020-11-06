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Evraz vakalardaki artış nedeniyle Pueblo tesisinde üretimi durdurdu

Cuma, 06 Kasım 2020 10:40:22 (GMT+3)   |   San Diego
       

Evraz Rocky Mountain Steel, vakalardaki artışın ardından Colorado, Pueblo tesisindeki üretimi geçici olarak durdurdu. İletişim ve Endüstri Direktörü Patrick Waldron tarafından yapılan açıklamaya göre, çalışma alanlarının temizlenmesi ve sterilize edilmesi için tesisin bazı birimlerdeki kesinti 72 saat sürecek.

Çelik tesisindeki ilk Corona virüsü salgını geçtiğimiz ay bildirildi ve temaslı takibi çalışmaları devam ediyor.

Patrick Waldron, “Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği, pandemi boyunca olduğu gibi en büyük önceliğimiz olmaya devam ediyor ve pandemiyle mücadelede ülke ve eyalet sağlık yetkililerine danışmayı sürdürüyoruz,” dedi.


Etiketler: Kuzey Amerika  Corona virüsü  ABD  Evraz  |  benzer haberler »


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