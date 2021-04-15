Evraz NTMK 1 No’lu sürekli döküm makinesini geliştirecek

Perşembe, 15 Nisan 2021 17:41:00 (GMT+3) | İstanbul

Rusya merkezli Evraz Nizhniy Tagil Iron & Steel Works (NTMK), üretim faaliyetlerini geliştirmeye devam ediyor ve yakın zaman önce, 1 No’lu sürekli döküm makinesini geliştirmesi için Danieli ile anlaştı.

Çalışmaların ardından, 4 kademeli blum döküm makinesi, demir yolu projeleri ile iç ve dış pazarlarda ray ile aks kütüğü üretiminde kullanılmak üzere yılda 1,09 milyon mt yüksek kalite blum üretim kapasitesine sahip olacak. Tesis, tekerlek üretim birimleri ile ray ve profil haddeleme tesislerinde hammadde olarak kullanılmak üzere 300x380 mm ve 430 mm ebatlarında yuvarlak profil dökümü de yapabilecek. Sürekli döküm makinesinin geliştirildikten sonra faaliyete başlama tarihi 2023 olarak belirlendi.