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Evraz 2021-2022 yıllarında TMK’ya kütük tedarik edecek

Çarşamba, 03 Mart 2021 11:08:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus madenci ve çelik üreticisi Evraz Group, 2021-2022 yıllarında Rus boru üreticisi TMK’ya dikişsiz boru üretiminde kullanılacak kütük tedarik etmek için anlaşma yaptığını açıkladı. Bu iki yıl içinde Evraz NTMK tesisi, 160.000 mt’un üzerinde söz konusu ürünü üreterek TMK’ya sabit fiyatla tedarik edecek.

Kütükler ağırlıklı olarak TMK’nın Sinarsky boru tesisine tedarik edilecek.

EVRAZ Endüstriyel Çelik Satış Direktörü Dmitriy Barashkov, “Anlaşma, ürünler için adil fiyatlandırma yapılmasını sağlayacak ve EVRAZ NTMK’da boru üretiminde kullanılan kütüğün üretiminin planlamasını kolaylaştıracak. EVRAZ, hem dikişsiz 120 mm çapında borular için standart kütük, hem de 85-180 mm çapındaki borular için kütük tedarik etmeye hazır,” dedi.


Etiketler: Evraz  yarı ürünler  kütük  borular  BDT  Rusya  boru  |  benzer haberler »


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