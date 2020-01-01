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< Güncel Çelik Haberleri

EUROMETAL: AB’li distribütörlerin çelik sevkiyatları Ocak-Nisan döneminde arttı

Şerit tesislerinin ürün sevkiyatları sadece Nisan ayında, Mart ayında kaydedilen yıllık %21,7 artışa kıyasla yıllık %109 arttı. ...

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