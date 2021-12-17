EUROFER: Yüksek enerji ve karbon fiyatları AB’nin karbonsuz üretim planlarını riske atıyor

Cuma, 17 Aralık 2021 12:42:55 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), yüksek enerji ve 80 €’nun üzerindeki karbon fiyatlarının AB çelik sektörünün karbonsuz üretim planlarını baltalama riski taşıdığını belirtti. Birlik, AB liderlerini hızlı hareket ederek, iklim hedeflerini uygun maliyetlerle gerçekleştirmeleri konusunda uyardı.

Açıklamaya göre, geçtiğimiz aylarda fiyat artışlarına en çok maruz kalan enerji yoğun şirketler, operasyonlarını azaltmak veya tesislerini geçici olarak kapatmak zorunda kaldı. Doğal gaz ve elektrik fiyatları geçtiğimiz yıla göre 4-5 kat artış gösterdi. Ayrıca, 80-90 €’ya varan karbon fiyatlarındaki artışlar, elektrik fiyatlarını da etkiledi.

EUROFER’e göre, çelik sektörüne yönelik ek doğrudan karbon maliyetleri, 2030 yılında mevcut seviyedeki karbon salımıyla yaklaşık 14 milyar € olurken, sektör temiz teknolojilere yapılan 25 milyar €’luk yatırımla 2030 yılına kadar karbon salımını %30 oranında azaltırsa maliyetler 8,4 milyar €’a inecek. Bu da, tesisini temiz teknolojiyle donatan ortalama bir AB’li çelik şirketinin 2030 yılında 400 milyon € karbon maliyetiyle karşı karşıya kalırken, “kirli” çeliği AB pazarına ihraç eden Çin, Rusya veya Endonezya’dan üreticilerin sınırda karbon düzenlemesi kapsamındaki karbon vergisine rağmen sadece 30 milyon € maliyetle karşı karşıya kalacakları anlamına geliyor.

AB, sektörün yatırım yapmasını sağlayan sürdürülebilir bir geçiş yoluyla 2030 yılına kadar karbon salımını %55 oranında azaltmayı hedefliyor.