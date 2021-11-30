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EUROFER, Türkiye ve Rusya’dan ithal galvanizli sacın kayıt altına alınmasını talep etti

Salı, 30 Kasım 2021 16:53:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Piyasa kaynaklarına göre, Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), Avrupa Komisyonu’ndan Türkiye ve Rusya’dan ithal galvanizli sac ithalatının kayıt altına alınmasını talep etti. Kayıt talebi, söz konusu ülkelerden ithal galvanizli saca yönelik Haziran ayında başlatılan ve 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi soruşturmasının bir parçası. Komisyon talebi kabul ederse, söz konusu önlemler geriye dönük uygulanacak.

EUROFER’in verilerine göre, 2020 yılında Rusya, AB ülkelerine 311.882 mt galvanizli sac ihraç ederken, AB Türkiye’den 916.558 mt galvanizli sac ithal etti. AB üyesi ülkeler, bu yılın ilk dokuz ayında Rusya’dan 288.723 mt ve Türkiye’den 1.000.017 mt galvanizli sac ithal etti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise AB, Rusya ve Türkiye’den sırasıyla 230.238 mt ve 705.309 mt galvanizli sac ithal etmişti.


Etiketler: yassı ürünler  galvanizli  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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