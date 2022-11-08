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EUROFER sınırda karbon düzenleme mekanizmasının rekabet gücünü kısıtlamasından endişeleniyor

Salı, 08 Kasım 2022 11:43:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), Avrupa Metaller Birliği (Eurometaux), Avrupa Çimento Birliği (Cembureau), Fertilizers Europe ve European Aluminium ile birlikte Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve Emisyon Ticaret Sistemine ilişkin ortak bir bildiri yayımladı.

Birlikler, hızla artan enerji fiyatları, yüksek enflasyon, artan karbon fiyatları ve ilgili maliyetler ile hammadde sıkıntısının yaşandığı koşullarda AB’nin 2030 yılı iklim hedefini sürdürülebilir ve sosyal açıdan adil bir şekilde gerçekleştirmenin önemli olduğunu belirtti.

Buna ek olarak, Avrupa’daki düşük karbon yatırımları, ticaret ortakları tarafından geliştirilen farklı düzenleyici ve mali çerçeve nedeniyle zorluklarla karşılaşıyor. Örneğin Enflasyon Azaltma Yasası, ABD sanayi ve enerji sektöründeki düşük karbonlu yatırımlara yaklaşık 370 milyar $’lık finansal destek sağlayacak, bu da küresel rekabeti etkileyecek.

Bildiriye göre, 2023-25 ​​arasındaki geçiş dönemi, ithalatçılar bu dönemde sınırda karbon vergisini ödemeyecekleri için gerçek bir deneme niteliği taşımıyor. Ayrıca ücretsiz karbon tahsisi aşamasının bir anda bitecek olması AB sektörlerini daha yüksek karbon maliyetlerine maruz bırakacak. Bu da sektörlerin 2030 yılına kadar karbondan arındırma projelerine yatırım yapmak için ayırdıkları tutarı azaltacak.

Tüm bu koşullar altında söz konusu mekanizmanın AB’nin rekabetini kısıtlamasından endişe duyuluyor. Birlikler Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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