EUROFER: Küresel kapasite fazlasının etkilerini azaltmak için acilen önlem alınmalı

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), küresel çelik piyasasını bozan ve Avrupa çapında binlerce kişilik istihdamı tehdit eden küresel kapasite fazlasının etkilerinin, tüm ürün ve ülkeleri kapsayan ticaret önlemleriyle acilen azaltılması gerektiğini belirtti.

Küresel Çelik Fazla Kapasitesi Forumu’nun (GFSEC) son verilerine göre küresel çelik kapasite fazlasının 2026 yılına kadar 630 milyon mt’a ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu da 2023 yılında AB’deki ham çelik üretiminin 5 katına eşdeğer seviyede yer alıyor. Çeliğin istihdamdaki kritik rolüne değinen EUROFER, yeşil geçiş için gerekli olan inovasyon ve temiz teknolojiler nedeniyle karbon yoğun ve düşük fiyatlı bu çelik kapasitesi fazlasının sadece piyasaları çarpıtmakla kalmayıp aynı zamanda rekabet ortamını ve karbondan arındırma çabalarını da baltaladığını kaydetti.

EUROFER’in Genel Direktörü Axel Eggert, “Piyasaları açık tutmakta ısrar etmek, yalnızca yıkıcı ithalat artışı karşısında veya kendi kapasite fazlasını reddederek fazla çelik ihraç etmeye devam eden ülkelere fayda sağlar. Avrupalı ​​çelik üreticileri karbondan arındırma çabaları doğrultusunda milyarlarca avro yatırım yapıyor ancak bu çabalar, 2026 yılına kadar görülmesi beklenen ek kapasite fazlası nedeniyle sıkıntıya girebilir. AB’de kaybedilen her bir milyon mt üretim kapasitesi için pazarımıza eşdeğer miktarda ithalat akın ediyor. Küresel kapasite fazlasının etkilerini kontrol altına almak için acilen önlem almaya ve bunun temel nedenlerini ele alacak yapısal bir çözüme ihtiyacımız var,” şeklinde konuştu.