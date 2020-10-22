EUROFER: Küresel çelik grupları hükümetlerden sektörde büyüyen kriz konusunda çabalarını artırmalarını istedi

Perşembe, 22 Ekim 2020 17:37:51 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), ABD, Avrupa, Asya ve Afrika’daki çelik sektörü birliklerinin hükümetlere Küresel Çelik Kapasite Fazlası Forumu’ndaki (GFSEC) çalışmalarını artırmaları için yaptıkları talepleri yenilediklerini açıkladı.

Dünyanın dört bir yanından çelik sektörü temsilcileri, çelik talebinin Corona virüsü salgınından dolayı düştüğü şu dönemde görülen kapasite fazlasındaki son artışla ilgili endişelerini dile getirdi.

Çelik sektörleri, çelik forumu üyelerinin kapasite artışlarını gözden geçirmelerinden memnun. Bununla birlikte, çelik sektöründeki kapasite fazlasının ölçeği ve devamlılığı, GFSEC'in şeffaflığı ve politikayla ilgili çalışmalarında daha fazla çaba gösterilmesini gerektiriyor.

Çelik birlikleri, özellikle forumdaki hükümetlerden, kapasite fazlasına katkıda bulunan teşvikler ve diğer destek önlemleri konusunda daha güçlü disiplinler geliştirmelerini, adil ticareti sağlamalarını, teşvikli yatırımları ortaya çıkarmak için çelik kapasite genişletmelerinin sebeplerinin analizini derinleştirmelerin ve artan çelik kapasite fazlasını krizini ele almak için daha fazla çabaya ihtiyaç duyulması halinde G20 liderleriyle iletişim kurmalarını istedi.

Çelik Birlikleri ayrıca forumda olmayan hükümetlerin de GFSEC’in çalışmalarına yeniden aktif bir şekilde katılmasını istiyor.