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EUROFER: Emisyon Ticaret Sistemi’nin maliyet, yatırım ve istihdam açısından neler gerektirdiği hala tartışmalı

Pazartesi, 04 Temmuz 2022 12:06:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), Emisyon Ticareti Sistemi ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması uygulamaları üzerine yapılacak görüşmelerin sanayinin karbonsuzlaşma hedefini gerçekleştirmesi ve yeşil dönüşümü gerçek bir başarı hikayesine dönüştürmesi gerektiğini belirtti. AB Konseyi’ne göre söz konusu görüşmelerde aşama kaydedildi ama EUROFER hala bazı konuların netleştirilmesi gerektiğini düşünüyor.

EUROFER Genel Müdürü Axel Eggert, “Son görüşmeler, iklim konusundaki daha yüksek hedeflere maliyet açısından verimli bir şekilde ulaşılmasını sağlamalı ve AB’ye diğer ülkelere karşı karbondioksit salımı, yatırım ve istihdam düşüşü konusunda güçlendirilmiş bir koruma getirmelidir. Bunun için mevcut karbon sızıntısı önlemlerinden temkinli bir geçiş yapılmalı. Bu kapsamda ihracat için yapısal bir çözüm içeren bir karbon sınırı düzenlemesi ve yeni teknolojilere kademeli geçiş yapılmasını sağlayacak kurallar konulması gerekiyor. 60'ın üzerinde yeşil çelik projemizin devreye alınması için yatırım kararlarının şimdi alınması lazım. AB'de henüz yeterli bir altyapı bulunmadığından, gerekli ve uygun fiyatlı yenilenebilir kaynaklara ve yeşil hidrojene erişimimiz yok ve kısa vadede de olmayacak. Bu hızla değişen ekonomik, enerjik ve jeopolitik durumda, çelik sanayinin yeşil geçişi hızlandırmak için düzenleyici bir çerçeveye ihtiyacı var,” dedi.

EUROFER aynı zamanda çelik sanayinin 60 adet düşük karbonlu projesinin karbon salımını 2030 yılına kadar yıllık 81,5 milyon mt azaltma potansiyeline sahip olduğunu ve bunun AB’nin karbon emisyonlarında toplam %2 düşüş anlamına geldiğini ifade etti. Bu da AB’nin “Fit for 55” adındaki iklim hedefine uygun olarak, emisyonlarda 1990 yılı seviyelerine kıyasla yüzde 55'lik bir düşüş anlamına geliyor ve 31 milyar € sermaye yatırımı ile ve en az 54 milyar € işletme harcaması gerektiriyor


Etiketler: Avrupa Birliği 

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