EUROFER: Çelik tüketen sektörlerin 2022 yılına yönelik büyüme öngörüsü %2’ye geriledi

Pazartesi, 30 Mayıs 2022 15:25:59 (GMT+3) | İstanbul

29-31 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşen SteelOrbis 2022 Bahar Konferansı & 86. IREPAS Toplantısı’nda konuşan EUROFER ekonomik araştırma ve pazar analizi direktörü Alessandro Sciamarelli, AB’de 2020 yılında yaşanan en kötü ekonomik gerilemenin sona erdiğini söyledi. Ancak gayrisafi yurt içi hasıla büyümesine dair öngörü, Ukrayna’daki savaş tüm gelişmiş ekonomilerin gayri safi yurt içi hasıla büyümesini olumsuz etkilediği için önceden öngörülen %4,1’e kıyasla %2,7’ye geriledi.

EUROFER yetkilisi, çelik tüketen sektörler arasında en yüksek bedeli Covid-19 salgını döneminde otomobil sektörünün ödediğini ve 2020 yılında sektördeki üretimin yaklaşık %17 düşüş kaydettiğini belirtti. Ancak Sciamarelli salgın dönemindeki gerilemenin çelik tüketen sektörlerin toplam üretiminin %19,7 gerilediği 2009 ekonomik krizinden daha hafif geçtiğini, 2020 yılında ise bu gerilemenin %8,4 olduğunu ifade etti. Çelik tüketen sektörler 2020 yılının ikinci yarısında keskin bir düşüş gösterdi, 2021’in ikinci çeyreğinde zirve yaptı ve daha sonra ise tedarik zincirindeki sorunlar nedeniyle hammadde eksikliği yaşandığı için yavaşlama başladı. 2022 yılında çelik tüketen sektörlerin üretimine yönelik büyüme öngörüsü, gayrisafi yurt içi hasıla büyümesine dair öngörüye benzer şekilde, bir önceki öngörüye kıyasla yarı yarıya düşüşle %2 olurken, 2023 yılında %2,3 büyüme bekleniyor. Öte yandan, otomotiv sektörünün 2022 yılında %4,9 ve 2023 yılında %0,8 büyüme kaydedeceği öngörülüyor.

Görünür çelik tüketimi 2020 yılının ikinci çeyreğinde düşerken, üçüncü çeyrek itibarıyla güçlü bir yükselişe geçti ve bu yükseliş 2021 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreğinde hız kesti. EUROFER 2022 yılı için Ocak ayında %3,2’lik artışa işaret eden görünür çelik tüketimi büyümesine dair öngörüsünü, çoğunlukla stokların erimesi nedeniyle Mayıs ayında %1,9’luk düşüş olarak değiştirdi. Ancak gerçek tüketim %1,8 artış gösterecek. EUROFER genel endüstriyel görünümün iyileşmesi beklentisiyle 2023 yılında %5,1’lik büyüme öngörüyor.

Enerji fiyatlarının artması ve tedarik zincirinde önümüzdeki aylarda hafiflemesi beklenmeyen ciddi sorunlar nedeniyle AB’de daha önce görülmemiş bir enflasyon artışı var. Yüksek enerji fiyatlarının da en azından 2022 yılı boyunca gerilemesi beklenmiyor. Sciamarelli son göstergelerin, küresel tedarik zincirindeki ciddi sorunların etkisini ve bir miktar savaşın yarattığı etkiyi yansıttığını söyledi.

Rusya’dan çelik ithalatının yasaklanması konusunda ise EUROFER yetkilisi, bunun etkisinin çok ciddi olmayacağını ve Rusya’dan alınmayan ürünlerin yerinin doldurulabileceğini belirtti.

EUROFER, AB ülkelerindeki enflasyonun en azından bu yılın üçüncü çeyreğine kadar yaklaşık olarak bu seviyelerde kalmasını ve Ukrayna’daki savaş ile Çin’deki yavaşlamanın 2022 yılı boyunca küresel görünümü etkilemesini bekliyor.