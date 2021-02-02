EUROFER: Biden’ın seçilmesi ABD’nin ticaret politikasında değişikliğe yol açmayacak

Salı, 02 Şubat 2021 17:39:15 (GMT+3) | Brescia

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) Genel Direktörü Axel Eggert, Joe Biden’ın ABD’nin 46. Başkanı olarak göreve başlamasının, ABD’nin ticaret politikasında henüz bir değişikliğe yol açmadığını söyledi. Eggert, “Başkan Biden uzun zamandır serbest ticaretin destekçisi. Biden, Trans-Pasifik Ortaklığı’nda başkan yardımcısıydı, senatörken Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’na ve Çin’in Dünya Ticaret Örgütü’ne girmesine yönelik oy verdi. Ancak, Biden’ın ilk önlem paketinde Trump’ın agresif ticaret politikasına yönelik bir değişiklik yapmaması dikkat çekti.

Şu ana kadar Dünya Ticaret Örgütü’ne yeni bir genel direktörün atanmasına ya da örgütün temyiz birimini yeniden canlandırmaya yönelik bir destek sağlanmadı. Ayrıca henüz, en azından çelik sektörü için 232. Madde vergilerinin yol açtığı hasarı telafi etmek adına herhangi bir hamle yapılmaması, Trump yönetiminin en dikkat çeken ve zarar veren hamleleri oldu.

Başkan Biden görevindeki dördüncü gününde “Amerikan Ürünü Al” politikasını daha da güçlendirmek adına bir kararname imzaladı. En azından şimdilik, önceki yönetimin “Önce Amerika” stratejisinin arkasındaki motivasyon henüz değişmemiş görünüyor.

Ticarete yönelik devam eden bu tutum, AB’li yöneticilerin örnek almaması gereken bir tutum. AB kendi çıkarlarını gözetmeli. Diğer bölgeler Avrupa’nın “serbest” ticaret teşvikinden faydalanıyor ama bu işin ‘adil’ kısmına pek uymuyor,” şeklinde konuştu.

Dolayısıyla EUROFER, çeliğe yönelik mevcut koruyucu önlemlerin artırılması ve güçlenmesine, küresel arz fazlasına karşı mücadele etmeye, ticari savunma araçlarının uygulanmasına ve hammadde tedarikinin iyileştirilmesine yönelik yeniden destek olmaya başladı. Eggert son olarak, “Diğer bölgeleri karbondan kurtulma konusunda teşvik etmek adına Avrupa’yı takip etmesi için karbon sızıntısına yönelik önlemlerin devam ettirilmesi oldukça önemli,” ifadelerini kullandı.