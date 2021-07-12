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EUROFER: Avrupa Komisyonu’nun “Fit for 55” önlemleri, karbon kaçağının etkili şekilde önlenmesiyle başarılı olabilir

Pazartesi, 12 Temmuz 2021 16:19:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), Avrupa Komisyonu’nun iklim ve enerji politikası önlemleri “Fit for 55” (%55 hedefine uygunluk) paketini 14 Temmuz tarihinde devreye almasının beklendiğini belirtti. paketi, AB’nin tek seferde yayımladığı en önemli ve en büyük önlem gruplarından biri ve AB’nin karbon salımını 1990 yılında kaydedilen seviyelere kıyasla %55 oranında azaltma konusundaki siyasi hedefiyle uyumlu hale getirmek için AB iklim ve enerji politikasının temelini tamamen revize ediyor.

Yeşil Anlaşma’nın bir parçası olan paket,  AB Emisyon Ticaret Sistemi, Sınırda Karbon Mekanizması ile Enerji Vergisi Yönergesi’nin revizyonu, yeni 2030 iklim hedefini gerçekleştirmek üzere Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Yönergeleri’nde yapılacak değişiklikleri içeriyor. Bunun yanı sıra enerji sektöründe metan salımının ve arazi kullanımından kaynaklanan sera gazı salımının azaltılması, ayrıca binek araçlara ilişkin kurallar ve alternatif yakıtlara ilişkin mevzuatları kapsıyor.

EUROFER Genel Direktörü Axel Eggert, “Fit for 55 ve ilgili Yeşil Anlaşmanın başarılı olması için karbon kaçağının etkili bir şekilde önlenmesi, uygun maliyetli düşük karbonlu enerji ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi gerekiyor,” dedi.

Avrupa çelik sektörünün karbon salımını azaltmak için planları var ve Avrupa’da yüzün üzerinde yüksek düzeyde gelişmiş düşük karbonlu proje bulunuyor. Ancak EUROFER’e göre, bu projelerin başarısı, uygun kaynakları yönlendirebilmesine ve geleneksel çelikten daha yüksek bir maliyetle gelecek olan ‘yeşil’ çelik için pazarlar bulabilmesine bağlı.


Etiketler: Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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