EUROFER: Artan elektrik fiyatları, yüksek enflasyon ve tedarik zincirindeki sorunlar çelik tüketimini etkilemeye devam ediyor

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9-11 Ekim tarihlerinde Monako’da gerçekleştirilen SteelOrbis 2022 Sonbahar Konferansı & 87. IREPAS Toplantısı’nda konuşan Avrupa Çelik Birliği EUROFER’in Ekonomi ve Piyasa Analizi Departmanı Yöneticisi Alessandro Sciamarelli, AB’de ekonomik büyümenin artan elektrik fiyatları, oldukça yüksek enflasyon ve tedarik zincirindeki sorunlar gibi süregelen olumsuz faktörler nedeniyle 2021’in üçüncü çeyreğinden itibaren yavaşladığını söyledi.

Sciamarelli, Ukrayna’daki savaşın tüm gelişmiş ekonomilerin gayrisafi yurt içi hasıla büyüme öngörülerini daha da aşağı çektiğini ifade etti. Sciamarelli, ABD ekonomisinin 2022’nin ikinci çeyreği itibarıyla teknik açıdan resesyona girdiğini ve AB’nin de bu yılın son iki çeyreğinde aynı durumda olabileceğini belirtti. Sciamarelli’ye göre Almanya piyasası 2023’te resesyon yaşayabilir ve diğer Avrupa ülkeleri de bunu takip edebilir.

Sciamarelli, “Piyasada birçok belirsizlik var ve birçok endüstri artan elektrik fiyatlarından etkileniyor. Avrupa’daki durgunluğa sebep olan başlıca etkenlerden biri, ülke ekonomilerinde 1985 yılından bu yana ulaşılmamış seviyede bir enflasyon yaşanması oldu. Avrupa’da Eylül ayında %41 oranında kaydedilen elektrik enflasyonu, bölge endüstrilerinde ciddi bir maliyet yükü yarattı,” şeklinde konuştu.

Ancak, AB’de doğal gaz maliyetleri 15-20 kat artmış olsa da, EUROFER enflasyonun %10’u aşmamasını bekliyor.

Sciamarelli sözlerine, “Şu anki enerji krizi, önceden görülen petrol krizinden daha ciddi. Ancak bu durumun başta AB olmak üzere Batı ekonomileri üzerindeki etkisi, diğer bölgelere kıyasla daha hafif olabilir,” ifadeleriyle devam etti.

Ekonomik göstergelere ilişkin tahminlere gelindiğinde, 2022 yılında AB’nin görünür çelik tüketiminin yaklaşık %2,5 düşmesi bekleniyor olsa da ve 2023 yılında tüketimde yaklaşık %2 bir düşüş öngörülse de piyasada pozitif faktörler de olduğu belirtiliyor.

Öyle ki, Sciamarelli verilerin inşaat sektörünün oldukça dirençli olduğunu ve 2023 yılında büyümenin (önümüzdeki yıl için sadece %0,7’lik bir büyüme öngörülse de) devam edeceğini işaret ettiğini belirtti. Ayrıca 2019 yılından beri düşüş kaydeden otomotiv sektörünün 2023 yılında %15’ten fazla büyümesi bekleniyor.

Sciamarelli konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü; “Yüksek enerji fiyatlarının, özellikle de doğal gaz fiyatlarının en azından 2023 yılının ilk çeyreğine kadar böyle kalması bekleniyor. Makroekonomik görünüm hızla kötüye gidiyor ve bir stagflasyon ihtimaliyle birlikte AB ülkelerinde enflasyon en azından 2022 yılının üçüncü çeyreğine kadar mevcut seviyeleri civarında olacak. Bölgede bu yılın üçüncü ve dördüncü çeyreği için resesyon bekleniyor. 2023 yılının ikinci çeyreği için pozitif bir gelişim öngörülürken, bu beklentinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği halen yüksek olan enerji fiyatları ve doğal gaz fiyatlarının düzenlenmesi gibi tahmin edilemeyen birçok faktörden dolayı belirsiz”.