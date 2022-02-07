EUROFER: AB’nin nihai mamul ithalatı Ocak-Kasım döneminde %39 arttı

Pazartesi, 07 Şubat 2022 14:03:49 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2022-2023/2022 birinci çeyrek raporuna göre, AB’nin geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğindeki çelik ithalatı çelik talebinde kaydedilen iyileşme sayesinde yıllık %45 arttı.

Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde AB’nin yassı mamul ithalatı yıllık %52 ve uzun mamul ithalatı yıllık %24 artış gösterdi. Söz konusu dönemde, Ukrayna’dan yapılan nihai mamul ithalatı sırasıyla yıllık %107 artış gösterirken, Türkiye ve Rusya’dan yapılan ithalat sırasıyla yıllık %15 ve %7 arttı. Güney Kore’den yapılan nihai mamul ithalatı ise yıllık %8 düşüş gösterdi.

Geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında AB’nin çelik ithalatı yıllık %39 artış gösterirken, yassı mamul ithalatı yıllık %43 ve uzun mamul ithalatı yıllık %25 arttı.

EUROFER Türkiye, Rusya, Güney Kore, Hindistan ve Ukrayna’nın yılın ilk 11 ayında AB’nin nihai mamul ithalatında en büyük kaynakları olduğunu belirtti. Bu beş ülke AB’nin toplam nihai mamul ithalatının %56’sını oluşturdu. Türkiye ve Rusya sırasıyla %15,5 ve %12,8’lik paylarıyla AB’nin en büyük nihai mamul kaynakları olurken, Hindistan, Ukrayna ve Güney Kore’nin payları sırasıyla %11,9, %8,3 ve %7,4 seviyesinde yer aldı.

EUROFER’e göre geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında yassı mamul ithalatı nihai mamul ithalatının %79’unu oluştururken, uzun mamul ithalatı ise %21’ini oluşturdu.