EUROFER: AB’nin nihai mamul ithalatı Ocak-Kasım döneminde %17 düştü

Perşembe, 11 Şubat 2021 11:59:03 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2021-2022/2021 birinci çeyrek raporuna göre, AB’nin 2020 yılın üçüncü çeyreğinde çelik ithalatı %25,4 düştü.

İlk 11 ayda, nihai mamul ithalatı yıllık %17 düşerken, yassı mamul ithalatında yıllık %16, uzun mamul ithalatında ise %20 düşüş kaydedildi.

EUROFER, Türkiye, Rusya, Güney Kore, Hindistan ve Ukrayna’nın ilk 11 ayda, AB’nin nihai mamul ithalatında en büyük kaynakları olduğunu belirtti. Bu beş ülke, AB’nin toplam nihai mamul ithalatının %65’ini oluşturdu.

Söz konusu dönemde, Türkiye’den yapılan nihai mamul ithalatı %31 düşerken, Çin’den yapılan ithalat %29, Hindistan’dan yapılan ithalat %28 düşerken, Rusya’dan yapılan ithalat ise yıllık %5 arttı.

EUROFER’e göre, üçüncü çeyrekte, yassı mamul ithalatı yıllık %21, uzun mamul ithalatı ise yıllık %42 düştü. 2020’nin ilk 11 ayında, yassı mamul ithalatı %16, uzun mamul ithalatı %20 düştü.

EUROFER, koruma önlemlerinde bazı değişiklikler olsa da, bu önlemlerin riski bertaraf etmek için yeterli olmayacağını ifade etti. 2021 yılı başlarında, AB’nin çelik talebinde görülecek herhangi bir büyümenin, kullanılmayan kotalara bağlı olarak ithalata yaraması riski bulunuyor. Bu durum, çelik talebinin dibe vurduğu zamanlarda bile AB çelik tüketiminde ithalatın payının değişmemesinden anlaşılıyor. Ayrıca, EUROFER, Çin, Endonezya, İran, Rusya ve Türkiye gibi ülkelerde geçerli bir ekonomik dayanak olmadan kapasite artışı yapıldığını söyledi.