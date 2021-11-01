EUROFER: AB’nin çelik tüketimi ilk yarıda toparlandı, belirsizlik artıyor

Pazartesi, 01 Kasım 2021 14:11:21 (GMT+3) | Brescia

Avrupa Çelik Birliği’nin (EUROFER) son yayınladığı 2021-22 Ekonomik ve Piyasa Görünümü raporuna göre, bu yılın ikinci çeyreğinde, AB-27 ülkelerinin görünür çelik tüketimi, ekonominin Corona virüsü salgınından etkilenmesiyle tüketimin son derece düşük seviyede kaydedildiği 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %40,5’e varan artışla 40 milyon mt seviyesine ulaştı. Ancak 2021 yılının son çeyreği ve 2022 yılının ilk çeyreğine ilişkin tahminler giderek belirsizleşiyor.

EUROFER Genel Direktörü Axel Eggert, “Çelik kullanan sektörlerdeki büyümenin 2021 yılı boyunca devam etmesi bekleniyor, ancak küresel tedarik zincirindeki aksaklıklar (örneğin, otomotiv sektöründeki yarı iletken çip sıkıntısı ve enerji fiyatlarındaki artışlar) nedeniyle büyümenin daha orta bir hızda devam etmesi bekleniyor,” dedi.

Birliğe göre, AB’nin çelik tüketiminin 2021 yılında yaklaşık %13 ve 2022 yılında %4,7 artması, çelik kullanan sektörlerde devam eden iyileşme sayesinde 2017 yılında kaydedilen seviyeleri aşması bekleniyor.

Bu yılın ikinci çeyreğinde, çelik kullanan sektörlerdeki üretim, birinci çeyrekte kaydedilen %2,8’lik artışın ardından %29,2 arttı.

Ev aletleri ve otomotiv başta olmak üzere çelik kullanan sektörler, 2020 yılının ikinci çeyreğinde üretimde kaydedilen %25,4 oranındaki düşüşün ardından karantina önlemlerinin hafiflemesiyle güçlü bir toparlanma kaydetti.

EUROFER, bu yılın Temmuz ayından bu yana küresel tedarik zincirinde görülen ciddi aksaklıkların, 2022 yılının birinci çeyreğine kadar çelik kullanan sektörlerin genel görünümü üzerinde önemli bir etkiye sahip olacağını tahmin ediyor. Birliğe göre, önümüzdeki yıl tedarik zincirindeki birçok sorun hafifleyecek veya ortadan kalkacak.