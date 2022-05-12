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EUROFER AB’nin atık ihracatı için daha etkili önlemler almasını istedi

Perşembe, 12 Mayıs 2022 12:18:21 (GMT+3)   |   Brescia
       

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) Avrupa Parlamentosu’nda Çevre Komisyonu’nun yaptığı sunum hakkında görüşünü paylaşarak, Avrupa Komisyonu’nun AB’nin atık sevkiyatlarına ilişkin teklif ettiği düzenlemenin “çevresel zorlukları aşacak yeterli önlemlerden yoksun” olduğunu ve “AB’nin döngüsel ekonomi ve yeşil anlaşma hedeflerini olumsuz etkileme” riski taşıdığını belirtti.

EUROFER’in Genel Direktörü Axel Eggert, “AB’nin kendi piyasası için çok yüksek çevresel standartlar ve döngüsel ekonomi hedefleri belirleyip milyonlarca ton değerli hammaddeleri bu standartların ve hedeflerin karşılanmadığı yetkililere ihraç ettiği saçma bir durumun içindeyiz. Döngüsel ekonomi ve iklim hedeflerini gerçekleştirmek istiyorsak ve aynı zamanda Avrupa’nın stratejik otonomisini ve sosyal standartlarını garantileyeceksek hurda gibi temel hammaddeleri hibe etmeyi karşılayamayız,” dedi.

Eggert, Avrupa çelik üretiminin bugün %48’inin hurdaya dayalı olduğunu ve önümüzdeki yıllarda düşük karbon emisyonlu çelik üretimine geçilmesiyle birlikte daha fazla malzemeye ihtiyaç duyulacağını söyledi. Eurostat’a göre, AB’nin hurda ihracatı 2021 yılında 19,5 milyon mt seviyesinde yer aldı ve en fazla alımı 13,1 mt ile Türkiye gerçekleştirdi.

Eggert aynı zamanda atık sevkiyatı yönetmeliği kapsamında “OECD’ye bağlı üçüncü dünya ülkelerinin hepsine aynı katı AB standartlarının uygulanmaması gerektiğini, çünkü raporlara göre bu ülkelerin çoğunda atık arıtma konusunda ciddi eksiklikler olduğunu ve bu yüzden tüm ihracat pazarlarına ülke bazında uygun bir düzenleme getirilmesi gerektiğini” sözlerine ekledi.


Etiketler: Avrupa Birliği çelik üretimi 

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