EUROFER AB’de inşaat faaliyetlerinin 2022’de %5,3 ve 2023’te %0,6 artması bekleniyor

Cuma, 26 Ağustos 2022 10:29:47 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2022-2023/2022 üçüncü çeyrek raporuna göre, bu yılın birinci çeyreğinde AB’nin inşaat sektörü üretimi dördüncü çeyrekte kaydedilen %6,6’lık artışın ardından %16 yükseldi.

Rapora göre söz konusu çeyrekte inşaat sektöründeki brüt sabit yatırım, gerçek üretim hacimlerine paralel olarak yıllık %1,8 ile ardı ardına beşinci çeyrek arttı. Bu büyüme, olası para politikası sıkılaşmasına bağlı olarak ipotek oranlarının yükseleceği beklentisine rağmen konut yatırımlarında kaydedilen %4,9’luk artışla desteklendi.

İnşaat mühendisliğinin inşaat sektörünün performansına en güçlü katkıyı sağlaması bekleniyor. Bu segment AB kamu politikalarıyla desteklenecek ancak ekonomik görünümün son zamanlarda kötüye gittiği göz önüne alındığında, bu politikaların yaratacağı etkiler giderek belirsizleşti.

EUROFER’e göre, 2022 yılında AB’de inşaat faaliyetlerinin daha önceki %2,3 artış tahminine kıyasla ilk yarıdaki olumlu gelişmeler sayesinde %5,3 artması bekleniyor. Ancak bu artışın 2023 yılında yavaşlayacağı öngörülüyor ve AB’de inşaat faaliyetlerinin söz konusu yılda %0,6 artacağı tahmin ediliyor.