﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

EUROFER: AB otomobil üretimi 2022’de %4,9, 2023’te ise daha düşük oranda artacak

Cuma, 06 Mayıs 2022 12:08:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2022-2023/2022 ikinci çeyrek raporuna göre, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde AB otomotiv sektörü üretimi, üçüncü çeyrekte kaydedilen %15,3’lük düşüşün ardından %14,6 ile üst üste ikinci çeyrek düşüş gösterdi. Otomotiv sektörü, karantina önlemlerinin sona ermesi sayesinde 2020’nin üçüncü çeyreğinden itibaren iyileşmeye başlamıştı ve 2021’in ikinci çeyreğinde %65 artış ile zirveye ulaştı.

Öte yandan, tedarik zincirindeki sorunların 2021 yazı boyunca artarak devam etmesi, otomotiv parçası ve yarı iletken çip arzında eksikliğe, elektrik fiyatları ile üretim maliyetlerinin artmasına ve küresel ticaretin yavaşlamasına yol açtı. 2022 yılının Şubat ayında Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi ise halihazırda kötü olan görünümü daha da kötü hale getirdi. Bu durum aynı zamanda, zayıf talebin ve tüketici belirsizliğinin devam etmesinde etkili oldu. En son verilere göre, AB’de otomobil satışları 2022’nin ilk çeyreğinde yıllık %12,3 ve yalnızca Mart ayında ise yıllık %20,5 düşüş gösterdi.

EUROFER tarafından yapılan açıklamaya göre, tedarik zincirindeki kesintilerin en azından 2022 yılı boyunca devam etmesi bekleniyor.

EUROFER, tedarik zincirindeki kesintilerin ve Ukrayna’daki savaşın ciddi etkilerine rağmen, AB’de otomobil üretiminin 2022 yılında yıllık %4,9 artmasını bekliyor. EUROFER’in açıklamasına göre, otomotiv sektörü için yine zor bir yıl olması beklenen 2023’te ise üretimin yıllık %0,8 artacağı öngörülüyor.


Etiketler: Avrupa Birliği otomotiv üretim 

Benzer haberler

30 Mar

Alman otomobil üreticileri Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın yol açtığı parça sıkıntısından etkileniyor
16 Mar

Ford Otosan Romanya’da bulunan Craiova tesisini satın alarak yurt dışı operasyonlarını genişletiyor
07 Şub

EUROFER: AB otomobil üretimi 2022’de %10,3, 2023’te %6 artacak
03 Kas

EUROFER: AB otomobil üretimi 2021’de %9, 2022’de %12,1 artacak
22 Eki

Renault 2021 için üretim kaybı tahminini çip krizi nedeniyle yükseltti
04 Eki

Opel Eisenach tesisindeki otomobil üretimini geçici olarak durduracak
18 Ağu

EUROFER: AB otomobil üretimi 2021’de %15,3 toparlanacak, 2022’de %7,9 artacak
10 May

EUROFER: AB otomobil üretimi 2021 yılında %15,9 toparlanacak
12 Şub

EUROFER: AB otomobil üretimi 2020 yılında %19,5 düşecek, 2021’de %15,9 toparlanacak
25 Haz

SMMT İngiltere otomotiv sektörünü korumak için devlet desteği talep ediyor