EUROFER: AB otomobil üretimi 2022’de %4,9, 2023’te ise daha düşük oranda artacak

Cuma, 06 Mayıs 2022 12:08:04 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2022-2023/2022 ikinci çeyrek raporuna göre, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde AB otomotiv sektörü üretimi, üçüncü çeyrekte kaydedilen %15,3’lük düşüşün ardından %14,6 ile üst üste ikinci çeyrek düşüş gösterdi. Otomotiv sektörü, karantina önlemlerinin sona ermesi sayesinde 2020’nin üçüncü çeyreğinden itibaren iyileşmeye başlamıştı ve 2021’in ikinci çeyreğinde %65 artış ile zirveye ulaştı.

Öte yandan, tedarik zincirindeki sorunların 2021 yazı boyunca artarak devam etmesi, otomotiv parçası ve yarı iletken çip arzında eksikliğe, elektrik fiyatları ile üretim maliyetlerinin artmasına ve küresel ticaretin yavaşlamasına yol açtı. 2022 yılının Şubat ayında Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi ise halihazırda kötü olan görünümü daha da kötü hale getirdi. Bu durum aynı zamanda, zayıf talebin ve tüketici belirsizliğinin devam etmesinde etkili oldu. En son verilere göre, AB’de otomobil satışları 2022’nin ilk çeyreğinde yıllık %12,3 ve yalnızca Mart ayında ise yıllık %20,5 düşüş gösterdi.

EUROFER tarafından yapılan açıklamaya göre, tedarik zincirindeki kesintilerin en azından 2022 yılı boyunca devam etmesi bekleniyor.

EUROFER, tedarik zincirindeki kesintilerin ve Ukrayna’daki savaşın ciddi etkilerine rağmen, AB’de otomobil üretiminin 2022 yılında yıllık %4,9 artmasını bekliyor. EUROFER’in açıklamasına göre, otomotiv sektörü için yine zor bir yıl olması beklenen 2023’te ise üretimin yıllık %0,8 artacağı öngörülüyor.