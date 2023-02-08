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EUROFER: AB otomobil üretimi 2022'de %2,7, 2023'te %1,1 artacak

Çarşamba, 08 Şubat 2023 15:18:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Çelik Birliği Ekonomik Komitesi'nin (EUROFER) Ekonomik ve Çelik Piyasası Görünümü 2023-2024/Q1 2023 Raporuna göre, AB'de otomotiv üretimi üst üste iki çeyrekte artış gösterdi ve geçen yılın üçüncü çeyreğinde yıllık %20,7 arttı. Yılın ikinci çeyreğinde üretimde %1,6'lık bir artış kaydedilmişti.

EUROFER'e göre, 2022 yılının ikinci ve üçüncü çeyreğinde kaydedilen artışlara rağmen AB otomotiv sektöründe üretim, pandemi öncesi seviyelerin, hatta 2019 yılındaki ekonomik durgunluk öncesi seviyelerin oldukça altında kalıyor. Arz tarafında devam eden aksamalar, özellikle yarı iletken çip arzındaki sorunlar ve enerji fiyatlarındaki artış, 2022 yılında otomotiv sektörünü önemli ölçüde etkilemeye devam etti. Bu durum ayrıca talebin azalmasında ve tüketicilerin kararsız olmasında rol oynadı. Tedarik zinciri sorunları ve Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili aksaklıklar, ayrıca yüksek enflasyon ile savaş kaynaklı ekonomik belirsizlik ve azalan gelir seviyesi otomobil üretimi üzerinde baskı oluşturdu.

Yine de EUROFER'e göre, ikinci çeyrekten dördüncü çeyreğe kadar olan olumlu gelişmeler sayesinde, 2022'de AB otomotiv sektörü üretiminde %2,7 büyüme bekleniyor. Önceki tahminler %1,7'lik bir düşüş olacağına yönelikti. Savaşa bağlı aksaklıklar ve belirsizliklerin azalması halinde, büyümenin 2023 yılında %1,1 oranında olsa da devam etmesi bekleniyor. Ancak sektör dış faktörlerden etkilenmeye devam edeceği için üretim seviyeleri tarihsel açıdan yine düşük kalacak. EUROFER, AB'de otomotiv üretiminin 2024 yılında ise %0,6 azalmasını bekliyor.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi Üretim 

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