EUROFER: AB otomobil üretimi 2021 yılında %15,9 toparlanacak

Pazartesi, 10 Mayıs 2021 13:54:50 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2021-2022/2021 ikinci çeyrek raporuna göre, 2020 yılında AB’nin otomotiv üretimi %19,8 düştü.

2020 yılının ikinci çeyreğinde otomotiv üretimi, bazı AB ülkelerinde üretimin neredeyse tamamen durması nedeniyle %51,5 azaldı. Üçüncü çeyrekte üretim %11,1 düşerken, dördüncü çeyrekte %1,9 arttı. Üretim faaliyetleri, tedarik zincirindeki büyük aksaklıklar devam etse de geçtiğimiz yılın ikinci yarısında başladı. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte görülen toparlanma, çeyreklik üretimde keskin artışlara yol açtı, ancak üretim yine de tarihsel olarak düşük seviyelerde yer aldı.

Bu yılın Mart ayında binek araç kayıtları bir önceki yılın aynı ayına göre %87 arttı, bu da geçtiğimiz yılın Eylül ayından bu yana kaydedilen ilk artış oldu. Devam eden salgından dolayı AB genelinde görülen ekonomik belirsizlik ve azalan tüketici güveni binek araç talebini etkilemeye devam etti.

EUROFER, AB’deki otomotiv üretiminin 2021 yılında önceki tahmine paralel olarak %15,9 oranında toparlanmasını ve ardından 2022 yılında %4,2 artmasını bekliyor. 2021 yılında, küresel ticarette kaydedilen toparlanma ve ABD, Çin ile Türkiye gibi büyük ihracat pazarlarından gelen talep, AB otomobil ihracatçıları için büyük bir faktör olmaya devam edecek.