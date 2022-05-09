EUROFER AB inşaat sektörü üretiminin 2022’de %2,3, 2023’te ise %1,5 artmasını bekliyor

Pazartesi, 09 Mayıs 2022 13:47:49 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2022-2023/2022 ikinci çeyrek raporuna göre, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde AB’nin inşaat sektörü üretimi üçüncü çeyrekte kaydedilen %4,1’lik artışın ardından %2,3 yükseldi.

Rapora göre dördüncü çeyrekte inşaat sektöründeki brüt sabit yatırım, gerçek üretim hacimlerine paralel olarak yıllık %2,1 ile ardı ardına dördüncü çeyrek arttı. Bu büyüme düşük seviyedeki ipotek oranları sayesinde konut yatırımlarında kaydedilen %2’lik artışla desteklendi.

Altyapıya yapılan kamu yatırımları sayesinde inşaat mühendisliğinin, inşaat sektörünün performansını artırması bekleniyor. Bu segment AB kamu politikalarıyla desteklenecek ancak ekonomik görünümün Ukrayna’daki savaş ve tedarik zincirindeki sorunlar nedeniyle son zamanlarda kötüye gittiği göz önüne alındığında, bu politikaların yaratacağı etkiler giderek belirsizleşti.

EUROFER AB inşaat sektörü üretiminin 2022 yılında %2,3 ve 2023 yılında %1,5’lik bir toparlanma kaydedeceğini tahmin ediyor.