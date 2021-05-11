EUROFER AB inşaat sektörü üretiminin 2021’de %5, 2022’de %4 toparlanmasını bekliyor

Salı, 11 Mayıs 2021 10:06:25 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2021-2022/2021 ikinci çeyrek raporuna göre, 2020 yılında AB inşaat sektörü üretimi yıllık %4,6 düşerken, yılın birinci çeyreğinde %1,6, ikinci çeyreğinde %12,8, üçüncü çeyreğinde %3,1 ve dördüncü çeyreğinde %1 düşüş göstermişti.

Dördüncü çeyrekteki hafif düşüş, AB’de ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasını yansıtıyor. Söz konusu çeyrekte inşaat üretimi Almanya ve İtalya’da artarken, diğer tüm Avrupa ülkelerinde düşüş görüldü.

EUROFER raporuna göre, dördüncü çeyrekte inşaat sektöründeki brüt sabit yatırım hem konut yatırımı hem de diğer inşaat yatırımlarında kaydedilen keskin düşüş nedeniyle yıllık %2,2 düşerken, çeyreklik bazda toparlandı.

Hükümetler ekonomik performansı artırmak amacıyla altyapıya yatırım yaptığından, inşaat mühendisliğinin inşaat sektörü için önemli bir büyüme alanı olması bekleniyor. EUROFER AB inşaat sektörü üretiminin 2021 yılında %5 ve 2022 yılında %4’lük bir toparlanma kaydedeceğini tahmin ediyor.