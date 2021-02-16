EUROFER AB inşaat sektörü üretiminin 2021 yılında %4,3 toparlanmasını bekliyor

Salı, 16 Şubat 2021 11:15:53 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2021-2022/2021 birinci çeyrek raporuna göre, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde AB inşaat sektörü üretimi yıllık %4,1 düştü, ancak pandeminin en kötü etkilerinin sona ermesi nedeniyle çeyreklik bazda toparlandı.

2020 yılının üçüncü çeyreğinde inşaat sektörü üretimi, AB genelinde yeniden başlayan ekonomik faaliyetlerden olumlu etkilendi. İnşaat sektörü genellikle ekonomik sıkıntılardan daha yavaş etkilense de, AB’deki inşaat üretimi, ikinci çeyrekteki %12,9’luk düşüşe kıyasla yıllık %4,1 düştü. Söz konusu çeyrekte inşaat üretimi İtalya, Hollanda ve İsveç’te artarken, diğer tüm Avrupa ülkelerinde düşüş görüldü.

EUROFER raporuna göre, üçüncü çeyrekte inşaat sektöründeki brüt sabit yatırım hem konut yatırımı hem de diğer inşaat yatırımlarında kaydedilen keskin düşüş nedeniyle yıllık %3,8 düşerken, çeyreklik bazda %11 arttı. Ülkelerin performansına tek tek bakıldığında ise, inşaat yatırımları İtalya, Yunanistan ve Macaristan hariç tüm ülkelerde farklı hızlarda olsa da yıllık bazda düştü.

EUROFER, AB inşaat sektörünün beklentilerinin, üçüncü çeyrekteki toparlanmaya rağmen ekonomik karantinadan büyük ölçüde etkilendiğini belirtti. Bu da, şantiyelerin Haziran-Temmuz aylarında kapatılmasına neden oldu. Ancak, bazı AB ülkeleri kamu inşaat faaliyetlerini mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatmayı planladı.

EUROFER, inşaat sektörünün, karantinanın neden olduğu büyük aksaklıklardan önemli ölçüde etkilense de, üretim faaliyetinde beklenen eğilim açısından diğer çelik kullanan sektörlerden nispeten daha iyi performans göstermesini bekliyor.

AB inşaat sektörü üretiminin 2020 yılında %5,7 düşeceğini, 2021 yılında %4,3 ve 2022 yılında %4’lük bir toparlanma kaydedeceği tahmin ediliyor.