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EUROFER AB inşaat sektörü üretim artışı tahminini %4,4’e indirdi

Salı, 07 Şubat 2023 15:12:23 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2023-2024/2023 birinci çeyrek raporuna göre, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde AB’nin inşaat sektörü üretimi ikinci çeyrekte kaydedilen %6,5’lik artışın ardından sadece %2 yükseldi. Artış oranındaki düşüşte maliyetlerdeki artış ve artan ekonomik belirsizlik etkili oldu.

Rapora göre üçüncü çeyrekte inşaat sektöründeki brüt sabit yatırım ardı ardına yedinci çeyrekte, yıllık bazlı artış gösterek %1,8 arttı.

EUROFER, AB inşaat sektörü üretiminin 2023 yılında da artmaya devam etmesinin beklendiğini ancak artışın 2022 yılına göre daha düşük oranda olacağını belirtti. Aynı zamanda sektör için 2022 yılı büyüme tahminini, yılın ilk yarısındaki olumlu gelişmeler ve ikinci yarısındaki önemli gerilemenin bir sonucu olarak, daha önce açıkladığı %5,6’dan %4,4'e çekti. Artan fiyatların uzun süreli etkisi, inşaat malzemelerinin tedarikinde artan zorluklar ve işçi eksikliği nedeniyle bu olumsuz eğilimin önümüzdeki üç çeyrekte daha da kötüye gitmesi bekleniyor. Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle gözlenen genel ekonomik yavaşlamanın da inşaat sektörü üzerinde baskı yaratması ve sektörde geçtiğimiz yılın son çeyreği ile bu yılın ikinci çeyreği arasındaki sürede gerileme kaydedilmesi bekleniyor.


Etiketler: Uzun Ürünler Avrupa Birliği İnşaat 

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