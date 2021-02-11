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EUROFER: AB çelik ihracatı Ocak-Kasım döneminde %14 düştü

Perşembe, 11 Şubat 2021 11:22:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2021-2022/2021 birinci çeyrek raporuna göre, AB’nin toplam çelik ihracatı 2020’nin üçüncü çeyreğinde yıllık %8 düştü. Geçen yılın ilk 11 ayında, toplam çelik ihracatı, yıllık %14 düşerken, yassı ürün ihracatı %13, uzun ürün ihracatı ise %14 geriledi. Söz konusu dönemde, nihai mamul ihracatı yıllık %13 azaldı.

EUROFER, Türkiye, Çin, İsviçre ve ABD’nin AB’nin yılın üçüncü çeyreğinde en fazla ihracat yaptığı ülkeler olduğunu söyledi. Bu ülkeleri Mısır ve Cezayir takip etti. İlk dört ülke, 2020’nin üçüncü çeyreğinde AB’nin toplam nihai mamul ihracatının %44’ünü oluşturdu.

2020’nin ilk 11 ayında, Çin’e yapılan nihai mamul ihracatı sırasıyla %19, Mısır’a yapılan ihracat %21 artarken, Rusya ve Cezayir’e yapılan ihracat ise sırasıyla %40 ve %42 düştü. ABD ve İsviçre’ye yapılan ihracat sırasıyla %34 ve %9 geriledi.

EUROFER’e göre, üçüncü çeyrekte, yassı ürün ihracatı, nihai mamul ihracatının %68’ini oluştururken, uzun ürün ihracatı ise %32’sini oluşturdu.

EUROFER, salgının sona ermesiyle şartlar normale dönüp, çelik talebi toparlandığında, aylık çelik ithalatındaki dalgalanmalar ve ihracat yapan AB dışı ülkelerde artan kapasitenin, AB’li çelik üreticileri için ciddi bir risk teşkil edeceğini belirtti. 


Etiketler: çelik üretimi  Avrupa Birliği  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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