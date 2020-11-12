EuRIC, AB tarafından hurda ihracatına getirilecek olası bir yasak veya kısıtlamaya karşı çıktı

Perşembe, 12 Kasım 2020 16:33:41 (GMT+3) | Brescia

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Avrupa Komisyonu, döngüsel ekonomi stratejisi kapsamında Avrupa Birliği’nin (AB) atık sevkiyatlarına yönelik kurallarını inceliyor ve bu bağlamda ihracatı kısıtlamayı veya yasaklamayı düşünüyor.

Avrupa Geri Dönüşüm Endüstrileri Konfederasyonu (EuRIC) Genel Sekreteri Emmanuel Katrakis, SteelOrbis’e “2021 yılının ilk sömestrinde değişiklik önerisi yayımlandığında, atık sevkiyatı kurallarının gözden geçirilmesine dair mevcut seçenekler hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağız,” şeklinde konuştu.

Bazı kaynaklara göre, atık kategorisine giren ürünlerin ihracatının yasaklanması, kuralların gözden geçirilmesine dair yapılan hazırlıktan önce dikkate alınan fikirlerden biri.

Yine de, bir önerinin Avrupa Parlamentosu ve AB üyesi ülkeleri temsil eden AB Konseyi tarafından onaylanması genelde en az bir yıl sürüyor.

Katrakis, “EuRIC sürdürülebilir hammadde ticaretini tamamen destekliyor, ancak küresel olarak değer gören ve ticareti yapılan metal hurda ihracatının yasaklanmasına karşı,” şeklinde konuştu.

Avrupa geri dönüşüm endüstrisini temsil eden EuRIC, işlenmemiş/arıtılmamış metal hurda ile işlem görmüş hurda arasında bir ayrım yapılmasını istiyor.

AB dünyanın en büyük çelik hurda ihracatçısı konumunda. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, AB’nin Türkiye’ye hurda ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %11,6 artışla 9,87 milyon mt seviyesinde yer aldı.