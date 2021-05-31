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Eski Ilva’nın sahipleri çevre felaketi nedeniyle 22 ve 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Pazartesi, 31 Mayıs 2021 17:17:19 (GMT+3)   |   Brescia
       

Bugün, İtalya’da bir mahkeme, bir zamanlar Avrupa’nın en büyük çelik üreticisi olan ve şu anda Acciaierie d’Italia olarak bilinen ArcelorMittal ile İtalya hükümetine bağlı Invitalia’nın ortaklığı Taranto merkezli Ilva’nın yol açtığı “çevre felaketi” sonucu karbon salımı olan bölgedeki yüksek kanser oranları tespit edilmesi sebebiyle, tesisin eski sahipleri ve yöneticileri olan Fabio ve Nicola Riva’yı sırasıyla 22 ve 20 yıl hapse cezasına çarptırdı. Beş yıl süren davayı sona erdiren mahkeme, Ilva’daki diğer eski yöneticilerin yanı sıra Puglia bölgesinin eski valisi Nichi Vendola’yı da 3 buçuk yıl hapis cezasına çarptırdı. 40’tan fazla kişi, çevre felaketine ve gıda zehirlenmesine neden olan suç örgütü olarak mahkum edildi.

Mahkeme ayrıca, 2012 yılının Temmuz ayında el konulan bölgedeki tesislerin temyiz sürecinin ardından haczedilmesi gerektiğini belirtti. Taranto çelik tesisindeki kaynaklar, eski Ilva’nın Riva yönetimindeki yıllarda neden olduğu iddia edilen çevre felaketi nedeniyle yürütülen davanın birinci celsesinin ardından, “Haciz kararının üretime henüz bir etkisi olmadı. Bu karar, mahkemenin nihai kararının ardından yürürlüğe girecek,” dedi. Şu anda, Acciaierie d’Italia söz konusu tesisleri kullanma hakkına sahip.


Etiketler: Avrupa Birliği  İtalya  |  benzer haberler »


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