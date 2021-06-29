Ernst & Young: Hindistan çelik sektörü karbon ayak izini kademeli olarak azaltacak

Salı, 29 Haziran 2021 11:22:48 (GMT+3) | Kalküta

Uluslararası danışmanlık hizmetleri şirketi Ernst & Young’ın yayımladığı raporda, yüksek fırınların yaşı ve sektörde konsolidasyon olmadığı göz önüne alındığında, Hindistan çelik sektörünün karbon ayak izini kademeli olarak azaltacağı belirtildi.

Söz konusu raporda, Rusya, Çin ve Hindistan’ın karbon ayak izlerini, bölgedeki yüksek fırınların yaşının 15 yıldan az olması sonucunda yenileriyle değiştirmenin ekonomik olmayacağı gerekçesiyle batı ülkelerine kıyasla kademeli olarak azaltacağı ifade edildi.

Dünyanın iki büyük çelik üreticisi Çin ve Hindistan’da sektördeki konsolidasyonun, düşük verimlilikle çalışan, daha çok kirliliğe neden olan ve yeni teknolojilere yatırım yapmayan küçük üretim kapasiteli işletmeler nedeniyle dünya ortalamasının altında yer aldığı söylendi.

Hint çelik üreticilerinin sıfırdan yatırımlar için gerekli izinleri almakta zorlandığı, ülkenin yeni üretim kapasitelerinin büyük bir çoğunluğunun, önceden var olan tesislerin yenilenmesiyle oluşacağı ve karbon salımını kontrol altına almanın, çelik üreticileri için onlarca yıl sürecek bir mücadele olacağı eklendi.