Erdemir yeni peletleme tesisiyle ithal pellet kullanımını azaltacak

Cuma, 04 Kasım 2022 10:21:34 (GMT+3) | İstanbul

Ereğli Demir ve Çelik (Erdemir) bağlı kuruluşu Erdemir Madencilik’in (Ermaden) Bingöl-Avnik demir madeni sahasında gerçekleştirilen sondaj çalışmaları sonucunda yoğun cevherleşme tespit edildiğini ve peletleme tesisi kurmaya karar verdiğini açıkladı.

Toplam demir cevheri rezervi yaklaşık 250-300 milyon mt olan bu yatırımın yaklaşık maliyeti 550 milyon $ seviyesinde yer alıyor. Yıllık 3 milyon mt pelet üretim kapasitesine sahip olacak peletleme tesisi, demir cevheri rezervi kapsamında 100 milyon mt’un üzerinde pelet üretimi gerçekleştirilecek.

Ön fizibilite değerlendirmelerine göre bugünkü fiyatlarla faaliyetlerden elde edilecek kâr artışının yıllık yaklaşık 200-250 milyon $ olması bekleniyor.

Erdemir’in pelette kendine yetebilirlik oranının %25-30’dan %80-85’e, toplam demirli hammaddede ise kendine yetebilirlik oranının %15-20’den %40-45’e yükselmesi öngörülüyor. Ayrıca ithal pelet kullanım oranının azaltılarak yerel ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor.