﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Erdemir yeni peletleme tesisiyle ithal pellet kullanımını azaltacak

Cuma, 04 Kasım 2022 10:21:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ereğli Demir ve Çelik (Erdemir) bağlı kuruluşu Erdemir Madencilik’in (Ermaden) Bingöl-Avnik demir madeni sahasında gerçekleştirilen sondaj çalışmaları sonucunda yoğun cevherleşme tespit edildiğini ve peletleme tesisi kurmaya karar verdiğini açıkladı.

Toplam demir cevheri rezervi yaklaşık 250-300 milyon mt olan bu yatırımın yaklaşık maliyeti 550 milyon $ seviyesinde yer alıyor. Yıllık 3 milyon mt pelet üretim kapasitesine sahip olacak peletleme tesisi, demir cevheri rezervi kapsamında 100 milyon mt’un üzerinde pelet üretimi gerçekleştirilecek.

Ön fizibilite değerlendirmelerine göre bugünkü fiyatlarla faaliyetlerden elde edilecek kâr artışının yıllık yaklaşık 200-250 milyon $ olması bekleniyor.

Erdemir’in pelette kendine yetebilirlik oranının %25-30’dan %80-85’e, toplam demirli hammaddede ise kendine yetebilirlik oranının %15-20’den %40-45’e yükselmesi öngörülüyor. Ayrıca ithal pelet kullanım oranının azaltılarak yerel ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor.


Etiketler: Pelet Demir Cevheri Hammaddeler Türkiye Avrupa Madencilik Üretim Erdemir 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları sertçe düştü

01 Kas | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları düşmeye devam ediyor

26 Eki | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları gevşedi

20 Eki | Hurda ve Hammadde

Vale’nin demir cevheri üretimi üçüncü çeyrekte arttı

19 Eki | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları düştü

17 Eki | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları Çin’deki tatil döneminde arttı

11 Eki | Hurda ve Hammadde

Ferrexpo’nun demir cevheri üretimi ve satışları üçüncü çeyrekte düştü, doğrudan indirgenmiş pelet üretimi arttı

07 Eki | Çelik Haberler

Metso Outotec Çin’e peletleme tesisi tedarik edecek

29 Eyl | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları hafifçe düştü

27 Eyl | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları düştü

22 Eyl | Hurda ve Hammadde