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Erdemir yeni buhar kazanı ile enerji tasarrufu sağlayacak

Pazartesi, 12 Aralık 2022 12:27:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türk çelik üreticisi Ereğli Demir ve Çelik (Erdemir), ilave doğal gaz ve elektrik üretimi sağlayacak altıncı buhar kazanını 8 Aralık tarihinde faaliyete başlattığını açıkladı. Buhar kazanı saatte 160 mt üretim kapasitesine sahip ve şirketin kuruluşundan bu yana faaliyet halinde olan ilk buhar kazanının yerini aldı.

Erdemir’in yeni buhar kazanı, üretim işlemlerinde ortaya çıkan kok gazı, yüksek fırın gazı ve çelikhane gazı gibi yan ürün gazların etkili bir şekilde kullanılmasını sağlıyor. Söz konusu fırın, ilave buhar üretimi sayesinde elektrik ve doğal gaz tasarrufu sağlayarak şirketin enerjiyi daha verimli bir şekilde kullanmasına olanak tanıyor.

Erdemir otomotiv, beyaz eşya, enerji, inşaat, boru, gemi üretimi, ev aletleri, genel makine imalatı, ısı ve basınçlı kap ekipmanları, ağır sanayi, gıda ve ambalaj gibi birçok sanayi için sıcak ve soğuk rulo sac, levha ile kalay, krom ve çinko kaplamalı sac üretiyor.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Erdemir 

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