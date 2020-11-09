Erdemir, Kümaş Manyezit için Yıldız Holding ile görüşüyor

Pazartesi, 09 Kasım 2020 16:27:16 (GMT+3) | İstanbul

OYAK, bünyesinde bulundurduğu Erdemir üzerinden Kümaş Manyezit’i satın almak üzere Yıldız Holding ile görüşmelere başladığını açıkladı.

OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem “Bu adım, demir çelik ve çimento sektöründeki şirketlerimizle önemli bir entegrasyon olacak ve maliyetlerimizi düşürecek. Kümaş, ihracatta da önemli bir oyuncu ve Türkiye’ye döviz kazandıracak bir değer. Detaylı incelemelerde bulunacağız,” ifadesini kullandı.

Dünya kriptokristalin manyezit cevherinin yaklaşık %20’sine tek başına sahip olan Kümaş, ağırlıklı olarak demir çelik ve çimento sektörlerinde kullanılan refrakter ürünlerini üretiyor. İç piyasadaki ihtiyacı karşıladığı gibi önemli oranda ihracat da yapıyor.