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Erdemir 2019 Ar-Ge harcamalarıyla sektörde birinci oldu

Cuma, 23 Ekim 2020 15:14:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Turkishtime tarafından hazırlanan “Ar-Ge 250, Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri Araştırması”nın 2019 yılı sonuçları belli oldu. Açıklanan listede OYAK Maden Metalürji'nin ana şirketi Erdemir, kendi sektöründe birinci sırada yer alarak ilk 250 şirket arasına girmeyi başardı. 2019 yılında Demir ve Demir Dışı Metaller sektöründe en fazla Ar-Ge harcaması yaparak lider olan Erdemir, genel sıralamada da ise 56. sırada yer aldı.

Erdemir, yedi yıldır gerçekleştirilen “Ar-Ge 250, Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri” araştırmasında toplamda beş yıl sektör lideri olurken, her yıl ilk 100’deki yerini yükselerek korudu. Erdemir, bu yıl Ar-Ge yatırımlarında proses ve hammadde geliştirmeleri, yeni çelik kaliteleri, enerji verimliliği, emisyonların azaltılması, geri dönüşüm ve dijital dönüşüm çalışmaları üzerinde yoğunlaşıyor.


Etiketler: Avrupa  Erdemir  |  benzer haberler »


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