Enerji yoğun sektörler: Sektörün iklim hedefleri için öngörülebilir bir mevzuata ihtiyacı var

Pazartesi, 06 Haziran 2022 17:48:55 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) AB’deki enerji yoğun sektörler ile birlikte hazırladığı ve Emisyon Ticareti Sistemi’ndeki son gelişmeler ile Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması konularındaki endişeleri ele alan ortak bir bildiri yayımladı.

Bildiriye göre, “Sektörün karbonsuz üretime geçişte ani değişiklikler yerine öngörülebilir bir politika çerçevesine ihtiyacı var,”.

Açıklamaya göre, AB’nin 2030 ve 2050 iklim hedeflerine ulaşmak için benzeri görülmemiş yatırımlar gerekiyor. Hedefleri gerçekleştirmek için şirketler yurt dışından tedarike yönelik bağımsızlığı artırmaya odaklanan bir mevzuata ihtiyaç duyuyor. Mevzuatın ayrıca sürdürülebilir enerji ve hammaddelere güvenli ve rekabetçi erişim sağlaması ve teknolojilerin araştırılması, geliştirilmesi ve üst düzeye çıkarılması için finansman desteği içermesi bekleniyor. Mevzuatta öngörülebilir önlemler ve gerçekçi zaman çizelgeleri de bulunması gerekiyor. ETS ve CBAM hakkındaki en son öneriler karbon kaçağı önlemlerini zayıflatıyor, maliyetleri daha da artırıyor ve Avrupa sektörlerinin AB veya uluslararası pazarlardaki rekabet gücüne zarar veriyor. Bunun yerine, iklim hedefi uygun maliyetle gerçekleşmeli ve buna, AB ile ihracat pazarlarında hem doğrudan hem de dolaylı karbon maliyetlerine karşı güçlendirilmiş karbon kaçağı önlemleri eşlik etmeli.