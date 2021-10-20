Enerji yoğun sektörler enerji kriziyle mücadele için harekete geçme çağrısında bulundu

Çarşamba, 20 Ekim 2021 16:17:40 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), benzeri görülmemiş enerji kriziyle mücadeleye yönelik ortak bir bildiri yayımladı. Buna göre, Avrupa Konseyi toplantısı öncesinde, enerji yoğun sektörler, AB Yeşil Mutabakatı hedeflerini karşılamak için gereken uygun fiyatlı düşük karbonlu enerjiye yönelik yapısal önlemlerle birlikte, hızla artan enerji fiyatlarına yönelik acil destek çağrısında bulunuyor. Artan enerji fiyatları sektörlerin pandemi sonrasında toparlanmasını engelliyor.

Gaz ve elektrik fiyatları, gaz piyasasındaki dengesizlikler, yenilenebilir enerji üretimini azaltan mevsimsel faktörler, düşen nükleer enerji üretimi ve elektrik fiyatlarına yansıyan yüksek karbon maliyetleri nedeniyle geçtiğimiz yıla göre 4-5 kat arttı.

Enerji yoğun şirketler, fiyat artışları nedeniyle üretimlerini azaltmak veya tesislerini geçici olarak kapatmak zorunda kaldı. Enerji yoğun sektörlerin rekabetçi bir şekilde karbonsuz üretime geçmesi için uygun fiyatlı düşük karbonlu enerji kaynaklarına erişmesi gerekiyor, ancak yüksek veya değişken enerji fiyatları orta vadede bu geçişi tehlikeye atma riski taşıyor.

Ortak açıklamaya göre, AB, gaz piyasasındaki dengesizlikleri gidermek için başlıca gaz tedarikçileri üzerinde ticari ve diplomatik baskı uygulamalı. Ayrıca, üye devletlerin enerji piyasasının sıkıntılı dönemlerinde devlet yardımı yapması gerekiyor. Aynı zamanda, önümüzdeki kış aylarında daha fazla elektrik kesintisi olmasını önlemek için elektrik ve gaz piyasaları yakından takip edilmeli.