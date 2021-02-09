﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Endonezya I ve H-profil ithalatına dönem sonu incelemesi başlatacak

Salı, 09 Şubat 2021 12:15:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Endonezya Koruyucu Vergi Komitesi (KPPI) I-profil ve H-profil ithalatına uygulanan koruma vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlatacağını açıkladı.   

İnceleme, yerel çelik üreticisi PT Gunung Raja Paksi’nin 17 Ocak’ta yaptığı başvuru üzerine başlatılacak.

Komiteye göre, söz konusu ürünlerin ithalat hacmi artarak yerel sektörde düşüşe neden oldu. Yerli üretim ve satışlarda, kârlarda, kapasite kullanımında, istihdamda ve yerel sektörün iç pazar payında düşüşler var.

2015 yılında Endonezya, söz konusu ürünlerin ithalatına ilk yılda %26, ikinci yılda %22 ve üçüncü yılda %18 oranında olmak üzere koruma vergisi uygulama kararı aldı. 2018 yılında ülke, I ve H-profil ithalatına uygulanan söz konusu vergiyi uzattı. 21 Ocak 2018 ve 20 Ocak 2019 döneminde vergi oranı %17,75, 21 Ocak 2019 ve 20 Ocak 2020 döneminde ise %17,50 oldu. 21 Ocak 2020 tarihinden 20 Ocak 2021’e kadar olan dönemde vergi oranı %17,25 seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7228.70.10 ve 7228.70.90 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: kota ve vergiler  Endonezya  uzun ürünler  profil  Güneydoğu Asya  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

05  Şub

Kanada yedi ülkeden ithal inşaat demirine yönelik geçici antidamping marjlarını açıkladı
29  Oca

Malezya Çin ve Vietnam’dan ithal boyalı saca dönem sonu incelemesi başlatacak
21  Oca

Güney Kore Çin’den ithal H-profile antidamping vergisi uygulamaya devam edecek
20  Oca

Malezya demir ve çelik politikasını revize etti, hurdaya ihracat vergisi getirmeyi planlıyor
14  Oca

Duferco, SMS Group’tan yeni orta profil tesisi sipariş etti