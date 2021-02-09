Endonezya I ve H-profil ithalatına dönem sonu incelemesi başlatacak

Salı, 09 Şubat 2021 12:15:31 (GMT+3) | İstanbul

Endonezya Koruyucu Vergi Komitesi (KPPI) I-profil ve H-profil ithalatına uygulanan koruma vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlatacağını açıkladı.

İnceleme, yerel çelik üreticisi PT Gunung Raja Paksi’nin 17 Ocak’ta yaptığı başvuru üzerine başlatılacak.

Komiteye göre, söz konusu ürünlerin ithalat hacmi artarak yerel sektörde düşüşe neden oldu. Yerli üretim ve satışlarda, kârlarda, kapasite kullanımında, istihdamda ve yerel sektörün iç pazar payında düşüşler var.

2015 yılında Endonezya, söz konusu ürünlerin ithalatına ilk yılda %26, ikinci yılda %22 ve üçüncü yılda %18 oranında olmak üzere koruma vergisi uygulama kararı aldı. 2018 yılında ülke, I ve H-profil ithalatına uygulanan söz konusu vergiyi uzattı. 21 Ocak 2018 ve 20 Ocak 2019 döneminde vergi oranı %17,75, 21 Ocak 2019 ve 20 Ocak 2020 döneminde ise %17,50 oldu. 21 Ocak 2020 tarihinden 20 Ocak 2021’e kadar olan dönemde vergi oranı %17,25 seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7228.70.10 ve 7228.70.90 kodları altında kayıtlı bulunuyor.