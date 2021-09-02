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Emirates Steel yeni sıcak sac tesisi için Tata Consulting Engineers ile anlaşma imzaladı

Perşembe, 02 Eylül 2021 13:44:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates Steel, MENA bölgesinde türünün ilk örneği olan yeni tam otomatik sıcak sac tesisi için Abu Dabi’de bulunan Tata Consulting Engineers Ltd. ile genel tasarım anlaşması imzaladığını açıkladı.

10 ay sürecek olan anlaşmanın amacı, projenin tüm aşamalarını değerlendirmek ve analiz etmek, lojistik ve çevre konularını tartışmak, en son teknik ve çözümleri tanımlamak.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Emirates Steel en son yüksek kaliteli ürün portföyünü genişletecek yeni yassı çelik mamul tesisini inşa etme planlarını açıklamıştı. Yeni tesis tamamlandığında, şirketin yıllık üretim kapasitesini 5 milyon mt’un üzerine çıkaracak. Ayrıca, en son teknolojilerle donatılan yeni tesis, bölgedeki en düşük karbon ayak izine sahip tesis olacak.


Etiketler: Orta Doğu  BAE  çelik üretimi  yassı ürünler  sıcak haddelenmiş  |  benzer haberler »


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