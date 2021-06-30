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Ekinciler katma değerli çelik yatırımının ikinci aşamasına hazırlanıyor

Çarşamba, 30 Haziran 2021 15:52:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Dünya gazetesinde yer alan 30 Haziran tarihli bir habere göre, çelik üreticisi Ekinciler, yüksek katma değerli çelik ürün çeşitliliğine geçmeye yönelik yaptığı yatırımların ikinci aşamasına hazırlanıyor.

Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi İcra Kurulu Başkanı Haluk Ekinci yatırımın ilk aşaması hakkında, “Şu an yeni kurduğumuz 10,5 mm yarıçapında kütük dökme makinasında inşaat çeliği kalitesi dışında; elektrot, cıvata, hasır ve ince tel gibi imalatlarda kullanılan düşük ve yüksek karbonlu filmaşin; sıcak çekme boru ve her türlü köşebent, IPN, HBN profil imalatları için kütükler üretmeye başladık,” dedi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, şirketin geçtiğimiz yıl yaptığı yatırımla döküm yarıçapı 5 mm’den 10,5 mm’ye ve maksimum kütük kesiti 150 mm’den 220 mm’ye çıkarılırken, kütük döküm kapasitesi %30 artırılmıştı.

2020 yılının ikinci yarısında sektörde görülen toparlanmanın, talepte ve fiyatlarda kaydedilen önemli yükselişlerin üretim artışına neden olduğunu belirten Ekinci, “2021 yılının ilk beş ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye genelinde oluşan üretim artışı %20 seviyelerine kadar ulaştı. Aynı dönem için bizim üretim artışımız yeni yatırımın da etkisiyle %50 oldu,” şeklinde konuştu.

Öte yandan şirket, Türkiye’de ilk defa patentli, depreme dayanıklı “Eksismik” çelik ürettiğini, söz konusu ürünün normal inşaat çeliğine kıyasla yüksek mukavemetli olduğunu belirtti.


Etiketler: kütük  çelik üretimi  Türkiye  Avrupa  yatırım  yarı ürünler  |  benzer haberler »


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