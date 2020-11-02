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Ekim ayında Hindistan’da otomobil satışları tatil döneminde talebin canlanması sonucu sert bir şekilde arttı

Pazartesi, 02 Kasım 2020 15:34:38 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın önemli otomobil üreticileri, tatil dönemindeki talep artışının desteğiyle, bazı şirketlerin aylık bazda rekor satışlar gerçekleştirmesi sonucu Ekim ayı satışlarında keskin bir artış kaydetti.

Pazar payına göre Hindistan’ın en büyük otomobil üreticisi olan Maruti Suzuki Limited, Ekim ayında yıllık bazda %19 artışla 182.448 adet otomobil sattı.

Ülkenin en büyük ikinci otomobil üreticisi Hyundai Motors India Limited ise, söz konusu ayda 56.605 adet otomobil satarak, 2018 ayının Ekim ayında kaydettiği 52.000 adetlik aylık rekor satışını geride bıraktı.

Spor araç üreticisi Mahindra and Mahindra, Ekim ayında yıllık %1 artışla 18.622 adet otomobil sattı.

Söz konusu ayda Toyota Kirloskar ise, geçen yılın Ekim ayında kaydettiği 11.866 adet otomobil satışına kıyasla 12.373 adet otomobil satışı gerçekleştirdi.


Etiketler: otomotiv  Hindistan  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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