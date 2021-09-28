EIB 2021-23 araştırma ve geliştirme programı için ArcelorMittal’e kredi verdi

Salı, 28 Eylül 2021 11:20:29 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Lüksemburg merkezli ArcelorMittal’e şirketin 2021-23 Avrupa araştırma ve geliştirme programına yardımcı olmak için 280 milyon € kredi verdiğini açıkladı.

Kredi, Avrupa Komisyonu’nun Avrupa Yatırım Planı’nın temeli olan Avrupa Stratejik Yatırımlar Fonu’nun garantisi altında.

Bu finansman girişimi, ArcelorMittal’in araştırma faaliyetlerini ve çevre, iklim ile enerji projeleri alanındaki ilgili sermaye harcamalarını desteklemeyi amaçlarken, şirketin iklim hedeflerine ulaşmasına ve böylece üretim tesislerinin, çelik ürünlerinin ve teknolojik çözümlerinin çevresel ayak izini azaltmasına yardımcı olacak.

ArcelorMittal, karbon salımı yoğunluğunu 2030 yılına kadar %35 oranında azaltmayı ve 2050 yılına kadar karbonsuz üretime ulaşmayı hedefliyor.

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri öncelikle ArcelorMittal’in Fransa, Belçika, Lüksemburg ve İspanya’daki mevcut ar-ge tesislerinde gerçekleştirilecek.