EFDA, Çin’den ithal bağlantı elemanlarına uygulanabilecek geçici antidamping vergilerini yorumladı

Salı, 01 Haziran 2021 17:41:50 (GMT+3) | İstanbul

Basında çıkan haberlere göre, Avrupa Bağlantı Elemanları Distribütörleri Birliği (EFDA), Avrupa Komisyonu’nun Çin’den ithal demir ve çelik bağlantı elemanlarına geçici antidamping vergisi uygulama ihtimali hakkında yorum yaptı ve AB ekonomisinin halihazırda bağlantı elemanı sıkıntısı tehdidi altında olduğunu vurguladı. Karar önümüzdeki birkaç hafta içinde verilecek.

EFDA Başkanı Volker Lederer, “Çin çıkışlı bağlantı elemanlarına antidamping vergisi uygulanırsa, Avrupa vida ve diğer bağlantı elemanlarını tedarik edemez. Yüksek kapasite kullanım oranları, hammadde sıkıntısı ve nakliye sorunları, uluslararası tedarik zincirini benzeri görülmemiş bir kaosa sürükledi ve Avrupalı ​​bağlantı elemanı distribütörlerinin mallarını Avrupa sektörüne zamanında tedarik etmesini imkansız hale getirdi,” şeklinde yorum yaptı ve AB, Çin’den ithal demir ve çelik bağlantı elemanlarına ek vergiler getirirse, bu durumun “kusursuz fırtına” yaratacağını ekledi.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Avrupa Komisyonu, Çin’den ithal söz konusu ürünlere yönelik antidamping soruşturması başlatmıştı. 2009 yılından 2016’a kadar Çin’den ithal söz konusu ürünlere uygulanan %85’e varan vergiler, Çin ile ticareti tamamen durdurarak Avrupa ekonomisine zarar verdi.