EEPC: Hindistan’ın mühendislik ürünleri ihracatı yüksek fiyatlar ve çelik arzındaki eksiklik nedeniyle düşük seviyede

Perşembe, 19 Kasım 2020 16:33:45 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Mühendislik İhracatı Geliştirme Kurulu (EEPC) tarafından yapılan açıklamaya göre, Hindistan’ın mühendislik ürünleri ihracatındaki düşüşün ana sebepleri, çelik sektöründe artan fiyatlar ve yerel piyasadaki arz eksikliği.

Özellikle sıcak sac için olmak üzere çelik ürünlerinin fiyatlarını dengelemesi adına hükümetin müdahalede bulunmasını talep eden EEPC, bu yılın Nisan-Ekim döneminde ülkenin mühendislik ürünleri ihracatının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %14 düşüşle 44,43 milyar $ değerinde olduğunu belirtti ve bu durumun hala “kontrol altına” alınmadığını ekledi.

EEPC, navlun oranlarındaki artışın da mühendislik ürünleri ihracatçılarına zorluk çıkardığını söyledi.

EEPC’ye göre, eğer ihracatçılar artan çelik fiyatları, yerel piyasada çelik arzı eksikliği ve AB ile ABD’de Covid-19 salgınının ikinci dalgasından kaynaklanan zayıf taleple mücadele edecekse, Hindistan Ticaret Bakanlığı mühendislik ürünlerinin ihracatındaki düşüşü tersine çevirmek adına duruma müdahale etmeli. Bakanlık bunun için, ihracata yönelik yapılan mühendislik ürünlerinin imalatı için gerekli olan çelik gibi önemli girdilerin tedarikinin rekabetçi fiyatlardan düzenli bir şekilde yapılabilmesini sağlamalı.